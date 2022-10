TCL TS6100: soundbar da 120 W a prezzo regalato per le Offerte Prime

La due giorni di Offerte esclusive Prime apre le porte ad una lunga serie di occasioni per acquistare ottimi prodotti tech a prezzo scontato e l’offerta dedicata alla soundbar TS6100 di TCL è l’esempio calzante. Si tratta di un prodotto di ottima qualità che, per l’occasione, viene proposto a prezzo quasi dimezzato.

La soundbar TCL TS6100 è disponibile, infatti, al prezzo scontato di 54,99 euro anziché 79,99 euro. L’offerta lanciata da Amazon si riferisce alla versione da 120 W della soundbar di TCL, ideale per tutte le configurazioni di Home Theater domestiche ed in grado di offrire prestazioni audio di ottimo livello.

TCL TS6100: a questo prezzo è la soundbar da comprare

La TCL TS13100, protagonista delle offerte Amazon di oggi, è uno dei modelli migliori per chi cerca una soundbar eccellente per rapporto qualità/prezzo. Si tratta del modello da 120 W e 2.1 canali con supporto Dolby Digital e Bluetooth utile per creare una configurazione senza fili, in alternativa al tradizionale collegamento via cavo.

La scocca è nera ed elegante, con tasti laterali per la gestione delle varie funzionalità. C’è anche una porta USB nella parte posteriore. La soundbar di TCL integra diverse modalità audio specifiche, in grado di adeguare le prestazioni ai differenti contenuti da riprodurre. In questo modo, è possibile ottenere sempre l’audio migliore in base alle proprie esigenze.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un sistema semplificato per la configurazione, con il supporto al montaggio a parete, grazie al kit incluso. Per la gestione della soundbar c’è, inoltre, l’apposito telecomando che permette di gestire al meglio le varie funzionalità.

Grazie all’offerta esclusiva Prime è possibile acquistare la soundbar TCL TS6100 a 54,99 euro. L’offerta è, senza dubbio, da cogliere al volo per chi è alla ricerca di una soundbar completa e versatile caratterizzata, soprattutto, ad un ottimo prezzo.

