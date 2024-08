TCL 43" 4K Ultra HD in offerta: Google TV a soli 279,90€

Il TCL 43V6B è un televisore da 43 pollici con risoluzione 4K Ultra HD e supporto HDR, progettato per offrire una qualità visiva eccellente e un’esperienza di intrattenimento completa, il tutto ad un prezzo estremamente accessibile. Attualmente è disponibile su Amazon a 279,90€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale di 349,90€. E’ l’occasione perfetta per cambiare televisore con una soluzione di ultima generazione, senza per questo dover svenare il conto in banca.

Il TCL 43V6B utilizza un display LED con retroilluminazione DLED, che offre una luminosità di 260 nits e un rapporto di contrasto di 5000:1, garantendo immagini nitide e dettagliate. Grazie alla tecnologia HDR10, il televisore migliora il contrasto e la gamma cromatica, rendendo i contenuti visivamente più coinvolgenti.

Il TV è dotato di Google TV, che integra tutte le principali piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, e Disney+ direttamente nell’interfaccia, offrendo un accesso rapido e intuitivo ai tuoi contenuti preferiti. La compatibilità con Google Assistant e Alexa permette il controllo vocale, semplificando ulteriormente l’uso del televisore.

Dal punto di vista audio, il TCL 43V6B supporta Dolby Audio ed è equipaggiato con due altoparlanti da 24W, garantendo un suono chiaro e potente, ideale per film e musica. Inoltre, con tre porte HDMI e una porta USB, offre ampie possibilità di connessione per altri dispositivi, come console di gioco e soundbar. Non farti assolutamente scappare questa offerta: acquistalo ora approfittando del 20% di sconto.