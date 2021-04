Un prodotto eccezionale, una tavoletta LCD (comprensiva di pennino) con affianco una calcolatrice: un gadget super comodo, che su Amazon paghi 13€ circa. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite.

Tavoletta LCD con calcolatrice: offertona su Amazon

Bello, comodo e – soprattutto – molto particolare. Questo dispositivo è un vero e proprio 2 in 1, che dovrebbe essere su tutte le scrivanie. Da una parte, potrai rapidamente prendere appunti, utilizzando direttamente il pennino in dotazione: quando non ti serviranno più, semplicemente potrai cancellarli e ricominciare.

Dall’altra parte, hai a disposizione invece una calcolatrice completa, per fare velocemente tutti i conti che ti servono. Quando vuoi riporla, puoi chiuderla a portafoglio e portarla sempre con te. Un eccezionale dispositivo quindi, da regalare o regalarti. Soprattutto, si tratta di un prodotto che costa pochissimo: su Amazon puoi averlo ad appena 13€ circa.

La cosa interessante è che le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime. Si tratta solo di una delle più interessanti offerte Amazon: le trovi tutte sul canale Telegram di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone