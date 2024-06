Tastiera Glorious Gaming GMMK 2, prezzo top (-19%)

Vuoi cambiare completamente il tuo setup e renderlo super Kawaii e colorato? La scelta giusta è senza alcun dubbio la tastiera Glorious Gaming GMMK 2, una delle tastiere più apprezzate tra i gamer e gli appassionati di tecnologia per questa fascia di prezzo e per lo stile, ora disponibile con uno sconto del 19% a soli 109,99€ invece di 135,04€. Il modello è meccanico e rappresenta il perfetto mix tra estetica e prestazioni elevate! Per cui cosa aspetti? Portala a casa immediatamente!

Offerta a tempo per la bellissima tastiera Glorious Gaming GMMK 2

Un punto di forza della Glorious Gaming GMMK 2 è la sua costruzione solida e robusta pensata per durare nel tempo. Realizzata con un telaio in alluminio di alta qualità, la tastiera offre una sensazione di durabilità e resistenza, ideale per sessioni di gioco intense e prolungate. Il layout della tastiera è compatto e privo di cornice, ottimizzando lo spazio sulla scrivania e offrendo un look pulito e moderno. Inoltre, la retroilluminazione RGB per tasto, completamente personalizzabile tramite il software dedicato, consente agli utenti di creare effetti di luce unici e spettacolari, aggiungendo un tocco di personalità al proprio setup.

La GMMK 2 non è solo estetica e personalizzazione, ma anche funzionalità. Dispone di un anti-ghosting completo e una tecnologia N-key rollover, per cui ti assicura che ogni pressione di tasto venga registrata al meglio, anche durante le azioni più frenetiche. La tastiera è dotata anche di tasti media dedicati, facilitandoti il controllo di musica e video senza interrompere il flusso di lavoro o di gioco!

Per chi è alla ricerca di una tastiera meccanica versatile, resistente e altamente personalizzabile, la Glorious Gaming GMMK 2 rappresenta un’opzione top di gamma a un prezzo davvero tracciato, irripetibile probabilmente fino al prossimo Black Friday! Approfitta subito, ora, dello sconto del 19% e acquista questa tastiera di ad appena 109,99€!