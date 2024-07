Tastiera gaming RaceGT: coupon SHOCK dal valore del 50%

Se vuoi fare un upgrade del tuo setup ma hai un budget basso, c’è comunque la proposta perfetta per te! Stiamo parlando della tastiera gaming raceGT, una periferica PC ideale per chi cerca performance elevate e comfort a un prezzo super contenuto. Ora disponibile con uno sconto del 50% a soli 19,99€ grazie a un coupon! Pur essendo a basso budget, ti assicura delle ottime perormance. In primis, il ispositivo è progettato con un design ergonomico, che include tasti a gradini scientificamente studiati per massimizzare il comfort delle mani. Inoltre, offre un angolo di digitazione ergonomico di 7° e un supporto per il polso, rendendola perfetta non solo per il gaming ma anche per l’uso in ufficio, senza stancare mani e polsi.

Per migliorare il tuo Setup a un prezzo piccolissimo: tastiera gaming RaceGT

La tastiera presenta una retroilluminazione rainbow che può essere personalizzata con due modalità di illuminazione e tre livelli di luminosità. È possibile scegliere tra una retroilluminazione statica o dinamica, regolare la luminosità e la velocità della retroilluminazione dinamica tramite combinazioni di tasti. Sebbene non sia RGB, la tastiera offre comunque un’illuminazione vivida e accattivante che migliora l’esperienza di gioco.

Con la sua connessione USB cablata, la tastiera gaming raceGT è plug-and-play, eliminando la necessità di installare software o driver complicati. È progettata per rispondere rapidamente ai comandi, con 26 tasti anti-ghosting che possono essere premuti simultaneamente senza conflitti. Il pulsante WIN di blocco/sblocco garantisce sessioni di gioco ininterrotta.

Le funzioni multimediali sono facilmente accessibili grazie ai 12 tasti FN multifunzione, che permettono di regolare il volume, saltare tracce e controllare la riproduzione senza interrompere il gioco. La tastiera è costruita con materiali di alta qualità che garantiscono durata e robustezza, anche durante le sessioni di gioco più intense. I copritasti rimovibili facilitano la pulizia, mantenendo la tastiera priva di polvere e sporco.

Compatibile con Windows 7, 8, 10, Vista e XP, e con supporto limitato per Mac OS, la tastiera gaming raceGT funziona perfettamente con tutte le principali marche di computer e PC da gioco. Non aspettare ancora: fatti un regalo e migliora il tuo setup PC da gaming con una spesa di nemmeno 20 Euro, non te ne pentirai!