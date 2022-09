Tastiera e mouse wireless HP, la COMBO PERFETTA a soli 31 euro

Con tastiera e mouse wireless HP 230 avrai a disposizione due validi strumenti grazie a cui lavorare in modo efficiente e senza più essere vincolato dalla lunghezza dei cavi. Costruzione impeccabile e resistente, a cui si aggiungono numerose funzionalità per compiere ogni operazione nel più breve tempo possibile.

Cogli al volo l’occasione, prima che le offerte di settembre su Amazon giungano al termine: effettua adesso il tuo ordine e, grazie ad uno sconto vantaggioso del 30%, mouse e tastiera HP potranno essere tuoi con poco più di 31 euro ed un risparmio di quasi 14 euro.

Tastiera e mouse wireless HP 230 a prezzo stracciato con le offerte di settembre su Amazon

I due dispositivi di HP si caratterizzano per un design elegante ed ergonomico, così da garantire il massimo comfort in fase di utilizzo ed un estremo silenzio dopo ogni clic. La tastiera è dotata di pulsanti ad isola, che si adattano perfettamente alla forma delle dita. Non mancano pulsanti di scelta rapida per aumentare la produttività ed accelerare lo svolgimento di specifiche operazioni. La connettività wireless da 2,4 GHz ti farà dimenticare ogni possibile ritardo o interruzione del segnale. Ottima anche l’autonomia, in entrambi i casi: la tastiera HP assicura una durata fino a 16 mesi, mentre il mouse può raggiungere i 12 mesi.

Segui l’istinto, prima che le unità disponibili finiscano, e porta a casa gli imperdibili mouse e tastiera wireless HP: oltre ad un notevole risparmio di spesa grazie alle offerte di settembre su Amazon, li riceverai in pochi giorni e con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.