Tassi fino al 5,75% sui depositi dei clienti Premium di Illimity Bank

Illimity Bank ha lanciato un’interessante promozione per i clienti che attivano un nuovo Conto Premium di Illimity: sui depositi non svincolabili per 36, 48 e 60 mesi si ottiene un tasso del 5,75%. Se ad esempio si sceglie di depositare 10.000 euro, dopo 36 mesi si ottengono 1.267 euro di interessi netti, per un totale di 11.276 euro. L’importo minimo del deposito è pari a 1.000 euro, quello massimo di 20.000.000 euro, con la liquidazione degli interessi a fine vincolo.

Conto Premium di Illimity Bank: fino al 5,75% sulle somme depositate

Per aprire una nuova linea di deposito è sufficiente collegarsi al sito di Illimity Bank tramite i link o i bottoni presenti nell’articolo e scegliere tra Conto Classic o Conto Premium. Fatto questo, non si deve far altro che scegliere la somma da depositare e optare per una linea svincolabile non svincolabile.

Con l’ultima offerta di Illimity, è più conveniente aprire un Conto Premium e selezionare la linea non svincolabile, grazie alla quale si ottiene il 5,75% di interessi sulle somme depositate per 36, 48 e 60 mesi. Come da normativa attuale, il cliente deve pagare ogni anno un imposta di bollo pari al 0,20% sulle somme depositate.

Illimity Premium offre inoltre un tasso del 2,50% fino al 31 dicembre 2024 sulla giacenza presente sul conto corrente, nonché una carta di credito e di debito gratuita su richiesta. Un ulteriore vantaggio è il pagamento da parte di Illimity Bank dell’imposta di bollo sul conto corrente (fino a 34,20 euro).

L’offerta di Illimity sui Conti Premium è attiva fino al prossimo 30 ottobre. Approfittane ora per ricevere a fine deposito il 5,75% sulle somme depositate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.