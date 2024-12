Tapo L630, lampadine Smart LED GU10 per casa colorata e connessa (16€)

Con due lampadine Smart LED Gu10 puoi rendere stravagante l’illuminazione in tutta la casa. Eccezionale sotto tutti i punti di vista, questi dispositivi di TP Link sono geniali e facilissimi da gestire. Hai faretti integrati nel soffitto? Ecco, anche quelli possono diventare connessi e personalizzabili. Puoi acquistarle a soli 16,99€ su Amazon con uno sconto del 32% sul prezzo di listino. Cosa aspetti? Aggiungile al carrello.

Lampadine Smart LED GU10, una certezza in casa

Le lampadine firmate Tapo e di conseguenza TP LINK sono una garanzia in casa. Se stai cercando di rendere intelligente l’illuminazione e ti rimangono da aggiornare soltanto i faretti in corridoio o in casa, il modello con attacco GU10 è ciò che ti serve. In pacco ne trovi ben 2 pezzi a prezzo unico così da velocizzare il tutto.

Cosa hanno di speciale queste lampadine Smart LED? Come ti dice il nome stesso, sono con tecnologia LED quindi illuminano a dovere e consumano poco in bolletta. Puoi gestirle comodamente dall’app sul tuo smartphone oppure con la voce se hai un assistente come Alexa e Google. Il sistema, infatti, è completamente compatibile.

Sono multicolor il che significa che la luce può rimanere bianca oppure trasformarsi in una delle 16 milioni di possibilità a disposizione. Sono anche dimmerabili per poter modificare l’intensità in un colpo solo. Se poi le vuoi programmare, hai anche questa opzione a disposizione!

Insomma, un sistema di illuminazione adatto alla casa, facile da gestire e con migliaia di opzioni a disposizione. Geniale, vero?

A soli 16,99€ su Amazon, puoi acquistare le tue lampadine Smart LED GU10 con un solo click. Approfitta dello sconto del 32% sul prezzo di listino per poterle acquistare a prezzo conveniente.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.