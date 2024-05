Tap to Pay di Apple arriva in Italia: addio al POS, basterà un iPhone

La tecnologia Tap to Pay su iPhone è ora disponibile anche in Italia. Apple ha annunciato che da ora, tutte le attività commerciali del Bel Paese possono accettare anche pagamenti contactless tramite il proprio iPhone, eliminando di fatto la necessità di un POS fisico: una funzionalità precedentemente riservata soltanto ad alcuni Stati, tra cui Gran Bretagna, Francia, Australia, Giappone e Canada.

L’azienda ha lavorato a stretto contatto con le principali piattaforme di pagamento disponibili in Italia: tra le prime ad integrare Tap to Pay nel nostro Paese ci sono Adyen, myPOS, Nexi, Revolut, Stripe, SumUp e Viva, ma presto sarà reso disponibile anche ai clienti Fabrick, Numia e Sella.

POS addio: per i pagamenti basta l’iPhone

Ma come funziona Tap to Pay? In poche parole, questa innovativa funzionalità permette di accettare pagamenti (tramite tutti i metodi, dalle carte contactless di tutti i principali circuiti ai wallet digitali) semplicemente con un iPhone, senza che ci sia bisogno di utilizzare altri dispositivi hardware o POS.

Basterà che il cliente avvicini il proprio mezzo di pagamento all’iPhone dell’esercente affinché la transazione vada a buon fine. Uno dei requisiti principali di Tap to Pay è avere un modello che supporti e sia compatibile con l’apposita app iOS: in poche parole, da iPhone Xs in poi, dotati dell’ultima versione di iOS disponibile.

Lato privacy, Apple fa sapere che tutti i dati di pagamento del cliente saranno protetti dalla stessa tecnologia utilizzata per la sicurezza di Apple Pay. Le transazioni effettuate tramite Tap to Pay saranno quindi criptate e processate allo stesso modo, attraverso Secure Element: ciò significa che nessuno, nemmeno Apple, potrà accedere alle informazioni di acquisto.

“Oltre 4,3 milioni di aziende di piccole e medie dimensioni in Italia svolgono da tempo un ruolo fondamentale per l’economia del Paese e, insieme a piattaforme di pagamento, sviluppatori e sviluppatrici di app e reti di pagamento, stiamo rendendo più facile che mai per le attività commerciali italiane di tutte le dimensioni accettare pagamenti contactless e continuare a far crescere il proprio business”, ha affermato in una nota stampa Jennifer Bailey, Vice President of Apple Pay and Apple Wallet in Apple.