Pokémon GO ha incassato 5 miliardi di dollari di entrate dalla sua uscita nel luglio 2016; a dirlo è la società di ricerca Sensor Tower. Non di meno, la società ha ribadito che terrà il suo festival dedicato alla piattaforma nelle giornate del 17 e 18 luglio.

Pokémon GO Fest: il 17 e il 18 luglio

Questa settimana sono passati cinque anni da quando Niantic ha lanciato il suo gioco più popolare Pokémon GO. Sebbene la frenesia che circonda il gioco non sia più come nel 2016, il software è ancora estremamente popolare e sta ancora generando entrate in miliardi per l'azienda. I dati rilasciati dalla società di ricerca Sensor Tower mostrano che Niantic ha incassato oltre $ 5 miliardi da quando il titolo è stato lanciato per la prima volta nel luglio 2016.

È stato dimostrato che il blocco indotto dal COVID 19 che ha avvolto il mondo intero nel 2020 ha favorito l'industria dei giochi e Pokémon GO di Niantic non è rimasto indietro. I dati di Sensor Tower mostrano che la società ha incassato una cifra stimata di 1,3 miliardi di dollari nel 2020. Questo è il miglior anno dell'azienda e ha superato di gran lunga il precedente record stabilito nel 2019, quando ha incassato circa 400 milioni di dollari.

Sensor Tower attribuisce il successo del gioco nel 2020 agli aggiornamenti di Niantic. La società, sfruttando le restrizioni dovute alla pandemia, ha reso il gioco di realtà virtuale più adatto a un mondo in cui non è possibile per le persone riunirsi in grandi folle o uscire a fare passeggiate. Questa sembra essere stata un'ottima decisione per i fan.

Niantic ha già lasciato intendere che prevede di annullare alcuni dei cambiamenti innescati dalla pandemia. Tuttavia, alcune delle modifiche verranno comunque mantenute mentre ne verranno aggiunte altre.

Anche se finora non abbiamo i dati per sapere le entrate di Pokémon GO per il 2021, il gioco sembra ancora godere di una certa popolarità poiché la società ospiterà il suo Pokémon Go Fest online il 17 e il 18 luglio. Gli eventi dal vivo saranno presenti in alcune città il 17 luglio; gli utenti dovranno pagare un biglietto di 5 dollari, il ché è una buona cosa considerando che in passato costava ben 14,99 dollari.

