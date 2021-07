Pokémon GO compie 5 anni e secondo quanto rilevato dal sito Sensor Tower, il gioco sviluppato da Niantic ha incassato più di 5 miliardi di dollari.

Fin dal day one, Pokémon GO si è imposto come fenomeno di massa a livello globale, coinvolgendo milioni di giocatori ad andare in giro con il proprio smartphone alla ricerca di Pokémon da catturare e palestre da sfidare. Sebbene durante gli utlimi anni l'entusiasmo sia calato, il titolo ha incassato oltre 600 milioni di dollori nella prima metà del 2021, dimostrando un'importante crescita in termini di utenza attiva rispetto agli scorsi anni.

I dati raccolti da Sensor Tower ci dicono che il maggior numero di giocatori interessati a Pokémon GO proviene dagli Stati Uniti, inoltre la piattaforma che ha generato gli incassi maggiori è Android, con 2,7 miliardi di dollari contro i 2,4 miliardi di iOS.

Videogames