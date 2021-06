Il creatore di Pokémon Go Niantic sta realizzando un gioco mobile sviluppato in AR (realtà aumentata) a tema Transformers. Nel prossimo futuro si apprende che avremo sempre più titoli basati su questa innovativa tecnologia.

Niantic presenta Transformers: Heavy Metal

Niantic si sta espandendo; dalle simpatiche creature che si evolvono ai robot giganti. Oggi, lo sviluppatore del gioco ha annunciato il suo prossimo progetto: un gioco di realtà aumentata basato sulla posizione chiamato Transformers: Heavy Metal. Il titolo mobile dovrebbe essere lanciato a livello globale quest'anno, con un soft launch in alcuni Paesi che, a detta dell'azienda, potrebbe avvenire molto presto. Niantic afferma di aver stretto una partnership con lo studio Very Very Spaceship di Seattle, che guiderà lo sviluppo.

Forse vi starete chiedendo come faranno i giganteschi robot trasformanti ad approdare su un prodotto per mobile. Il gameplay tuttavia, sarà molto simile a quello visto con Pokémon Go. Ecco la descrizione del videogame rilasciata da Niantic:

In Transformers: Heavy Metal, i giocatori si uniranno al Guardian Network, un gruppo di umani che si sono uniti agli Autobot in una guerra contro i Decepticon. In qualità di Guardiano, i giocatori scopriranno regioni nascoste in tutta la Terra per trovare risorse e combattere i Decepticon in battaglie a turni, da soli o con gli amici.

Sebbene lo sviluppatore sia meglio conosciuto per il continuo successo di Pokémon Go, l'azienda si è anche espansa tentando di portare altri regni immaginari nei videogiochi. Il primo è stato l'universo di Harry Potter, con il meraviglisoo (ma non apprezzatissimo dall'utenza e dalla critica) Wizards Unite, e più recentemente lo sviluppatore ha annunciato una partnership con Nintendo al fine di sviluppare un gioco a tema Pikmin.

