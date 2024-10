Tante risate con questo nuovo canale TV streaming gratuito

Il mondo dell’intrattenimento è in continua espansione. Se da una parte ci sono piattaforme che aumentano il prezzo dei loro piani, come Disney+ ieri, altre invece decidono di concedere l’accesso ai contenuti senza alcun costo. È questa la recente storia di “Risate Cult ’80“, il nuovo canale TV in streaming completamente gratuito.

Questo Fast Channel è disponibile per tutti da alcune ore e trasmette non-stop le commedie italiane più divertenti degli indimenticabili anni ’80. Potrai goderti i migliori film con protagonisti attori che hanno fatto la storia del cinema da risate italiano come Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Jerry Calà, Massimo Boldi e molti altri ancora.

“Risate Cult ’80” è il nuovo canale TV disponibile in streaming completamente gratuito grazie a CG Entertainment e CHILI. Tantissimi titoli verranno trasmessi senza tregua su questo Fast Channel che promette grasse risate per te e per tutta la famiglia. Vediamo come è possibile accedere a questo canale streaming gratuitamente.

Come vedere Risate Cult ’80, il nuovo canale TV streaming gratuito

Tutti possono vedere “Risate Cult ’80“, il nuovo canale TV in streaming completamente gratuito messo a disposizione dai colossi CG Entertainment e CHILI. Non serve un abbonamento per accedere al ricco catalogo trasmesso. Dovrai solo scaricare l’applicazione multi-device disponibile ora sugli store di molte Smart TV ed ecosistemi streaming:

Samsung TV Plus;

LG Channels;

Xiaomi TV+;

Zeasn’s WhaleLive;

Plex;

Titan OS;

Android TV;

Fire TV OS;

Smartphone Android, iOS e iPadOS;

Browser.

CG Entertainment, in occasione del lancio di questo nuovo canale TV streaming gratuito ha dichiarato: “Risate Cult ’80 è caratterizzato da un palinsesto capace di strappare risate agli spettatori, film dopo film, in un susseguirsi di titoli imperdibili“.

Tra i film più gettonati, tramite questo nuovo canale TV gratuito, troveremo trasmessi in streaming senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento: