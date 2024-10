Disney+: aumentano i prezzi anche in Italia

Da ieri, giovedì 17 ottobre 2024, una delle piattaforme di streaming live e on demand più esclusive ha attivato i nuovi prezzi sui piani di abbonamento disponibili. Un aumento che Disney+ aveva già annunciato e che ora è stato ufficializzato sia per i nuovi che per i già clienti. Prima o poi doveva succedere.

Questa rimodulazione arriva dopo che Disney+ aveva approvato una tassa sulla condivisione degli account. In altre parole, per poter condividere il proprio abbonamento con famiglia e amici è necessario pagare un costo aggiuntivo. Insomma, una direzione che tutte le piattaforme di streaming avevano già preso e che era inevitabile prendesse anche questa.

Fanalino di coda o no, Disney+ si è adeguata in tutto e per tutto alle nuove linee di mercato per lo streaming. Dalla pubblicità, passando per la condivisione dell’account, finendo per un aumento di prezzi. Vediamo quindi i nuovi listini attivi sia per i nuovi clienti che per chi ha già un abbonamento attivo che vedrà rimodularsi a partire dal 21 novembre 2024.

Disney+: il nuovo listino prezzi aumentato

Importanti rimodulazioni sono state attivate da Disney+ sul listino prezzi dei suoi piani di abbonamento. Un aumento annunciato e ora applicato a partire da giovedì 17 ottobre 2024. La casa di Disney, Marvel Pixar, Star Wars, Star, National Geographic e molto altro si è adeguata. Vediamo ora i nuovi costi:

Standard Con Pubblicità : 5,99€ al mese;

: 5,99€ al mese; Standard : 9,99€ al mese oppure 99,99€ all’anno (12 mesi al prezzo di 10 mesi);

: 9,99€ al mese oppure 99,99€ all’anno (12 mesi al prezzo di 10 mesi); Premium: 13,99€ al mese oppure 139,90€ all’anno (12 mesi al prezzo di 10 mesi).

Ricordiamo che con il piano Standard Con Pubblicità e Standard le riproduzioni simultanee sono limitate a 2 mentre con il piano Premium salgono a 4. Se si desidera aggiungere un’altra persona al proprio abbonamento al di fuori dal nucleo familiare esiste l’opzione Utente Extra.

In questo caso si pagherà un costo aggiuntivo mensile al piano Disney+ scelto. Ecco il listino prezzi attuale:

Standard Con Pubblicità : 4,99€ in più al mese;

: 4,99€ in più al mese; Standard : 5,99€ in più al mese;

: 5,99€ in più al mese; Premium: 5,99€ in più al mese.