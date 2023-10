Tablet sotto i 200€ Festa delle Offerte Prime: 5 modelli IMPERDIBILI

Spendere poco ma portare a casa un tablet di qualità elevata è totalmente possibile. Con le promozioni legate alla Festa delle Offerte Prime hai la tua occasione sotto mano. Se sei un po’ confuso perchè i modelli sono veramente tanti, ho da proporti delle soluzioni che valgono l’investimento.

Pertanto ho deciso di racchiudere in questo articolo i migliori 5 tablet sotto i 200€ ma tieni presente che non sono gli unici in promozione.

Tablet sotto i 200€: i migliori modelli alla Festa delle Offerte Prime

I tablet sono comodi da avere perchè ti permettono di godere di uno schermo ampio senza essere ingombranti. Puoi averli sempre con te e usarli sia fuori che dentro casa per non dover strizzare gli occhi davanti allo schermo del telefono. Se da tempo stavi pensando di acquistarne uno non ti perdere:

Blackview Tab 12 Pro con sistema operativo Android 12 e servizi Google presenti. Ha display ampio risoluzione elevata, 128 GB di memoria che puoi espandere e la possibilità di inserire al suo interno anche una SIM. In questo modo hai sia WiFi che 4G a portata di mano. Doppie fotocamere, GPS e Bluetooth. In vendita su Amazon a soli 129,99€.

Lenovo Tab P11 di Seconda Generazione. Questo prodotto è un gioiellino con un display di dimensioni superiori alla media e una risoluzione 2K per il massimo della qualità. Di base ti offre 128 GB ma li puoi espandere con una microSD. Naturalmente monta Android e ci sono i servizi Prime. In vendita su Amazon a soli 199€ con sconto del 20%.

HONOR Pad X9 ha anche lui un super display da 11,5 pollici con non solo risoluzione 2K ma anche 120Hz che sono un traguardo interessante. Caratteristiche chiave sono il corpo in metallo, la super batteria longeva e i 128 GB di memoria. In vendita su Amazon 179€ con sconto del 10%.

TECLAST T50 è un vero e proprio gioiello con Android 13 e così tanta potenza da poter essere usato per il gaming. Infatti trovi display 2K e 16GB RAM+256GB di memoria espandibili. Al suo interno hai anche lo slot per mettere la SIM. Fotocamere doppie, batteria duratura e tanto altro. In vendita su Amazon a 187€ con il 33% di sconto.

Per ultimo ma non per importanza abbiamo un classico ossia Samsung Galaxy Tab A8 nella sua versione 2022. Questo prodotto è leggero, super portatile e monta sistema Android. Con fotocamere e speaker ottime è una garanzia. In vendita su Amazon a soli 159€.

