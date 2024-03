Tablet Samsung in SCONTO a poco più di 110€? Questo è il TOP

Il completissimo Samsung Galaxy Tab A7 Lite è uno dei tablet in offerta più convenienti che tu possa trovare oggi su Amazon. Grazie ad una perfetta combinazione di hardware e software, il device è ottimo per lavorare, studiare, navigare su internet o godersi un po’ di sano intrattenimento con film, serie TV, giochi e non solo. La lunga durata della batteria assicura l’utilizzo prolungato durante l’arco della giornata.

Cogli al volo quest’opportunità, prima che la promozione termini: realizza il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto pazzesco del 44%, il tablet Samsung sarà tuo ad un prezzo di circa 111 euro invece di 199 euro.

Super offerta per Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Il tablet Samsung monta un display con diagonale di 8,7 pollici ed elevato rapporto schermo-superficie per garantire la fruizione ottimale di tutti i tuoi contenuti. Il sistema operativo Android va alla grande potendo contare sul supporto di un potente processore, dei 64GB di storage interno e dei 4GB di memoria RAM.

Sul retro del Samsung Galaxy Tab A7 Lite fa la sua comparsa una fotocamera con risoluzione di 8 MP. Massima velocità nella navigazione sul web con Wi-Fi 5. Notevoli performance anche dal punto di vista dell’autonomia, con il prezioso contributo della batteria da 5100 mAh.

Ascolta l’istinto e metti nel carrello il tuo nuovo Samsung Galaxy Tab A7 Lite, prima che le scorte disponibili si esauriscano: potrai così risparmiare 88 euro ed il tablet arriverà a casa in pochi giorni con consegna gratis.