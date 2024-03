Tablet ECONOMICO dalle OTTIME PRESTAZIONI? Ecco TECLAST M50 a 99€

Se stai cercando un tablet con il giusto rapporto qualità prezzo allora l’hai proprio trovato. Si tratta di TECLAST M50 che ora su Amazon puoi acquistare a soli 99,99 euro, invece che 179,99 euro. Per averlo a questa cifra applica anche il coupon che vedi in pagina.

Dunque se fai presto puoi avvalerti di un ribasso del 17%, più di un ulteriore sconto di 50 euro, per un risparmio totale di ben 80 euro. Davvero niente male soprattutto se dai un’occhiata alle sue straordinarie caratteristiche. Secondo noi a oggi è uno dei migliori acquisti che puoi fare nella categoria.

Tablet di ottima qualità a costo ridotto

Si cerca sempre il giusto compromesso tra un buon prezzo e un prodotto di qualità che non deluda le aspettative e in questo tablet sicuramente c’è. Ha un display da 10,1 pollici, pesa solo 460 grammi e ha uno spessore di appena 8,4 mm. Monta un processore Octa-Core con Android 13 e a supporto ci sono 6 GB di RAM che poi aumentare fino a 12 GB.

Come memoria interna troviamo 128 GB che anche in questo caso sono espandibili fino a 2TB con una scheda microSD. È poi dotato di connettività Bluetooth, WiFi e possiede due slot per scheda Sim con tecnologia di navigazione 4G. Infine, parlando di autonomia, ha una batteria da 6.000 mAh che dura tantissimo.

Un vero portento che per il prezzo che lo paghi è veramente un affare. Per cui non aspettare che sia tardi, vai subito su Amazon e acquista il tuo tablet TECLAST M50 a soli 99,99 euro, invece che 179,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica anche il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.