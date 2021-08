Un bel tablet Android ci vuole sempre in casa: per svago o utilità varie è comodo da avere a portata di mano. Su Amazon è in corso una promozione che ti consente di acquistare il Blackview Tab 8E a soli 118,99€. Sembra poco, vero? Ebbene è verità. In più con le spedizioni Prime lo ricevi il giorno dopo a casa tua, gratuitamente.

Blackview Tab 8E: un tablet Android da amare

Spendere tanti soldini in un tablet non è essenziale. Con questo modello di Blackview hai tutto a portata di mano risparmiando su pubblicità e grandi sponsor. Il marchio, infatti, è molto valido e conta sul passaparola per farsi conoscere. Grazie a questa tecnica i costi si abbassano e i prodotti risultano più economici, pur rimanendo validissimi.

In particolar modo, il tablet in questione ti offre il massimo del comfort con il suo display da 10,1 pollici. Lo sfrutti veramente per tutto, compreso ilo streaming in alta qualità visto che ha una risoluzione Full HD+.

Hai a disposizione un processore potente, 3 GB di RAM e una memoria espandibile che ti consente di salvare tutto ciò che vuoi senza limiti. Dunque scarichi app a volontà e salvi video e immagini senza ostilità.

Per questa ultima funzione hai a disposizione una fotocamera posteriore da 13 megapixel e una frontale da 5. Infine, per ultima ma non per importanza, non manca una favolosa batteria da 6580mAh che ti regala un'autonomia sopra le righe.

Acquista subito il tuo Tablet Android su Amazon a soli 118,99€. Lo ricevi a casa in solo un giorno lavorativo con le spedizioni Prime. Se sei cliente standard, invece, hai le consegne gratuite nei punti di ritiro.

Ps: lo paghi anche a rate a Tasso Zero con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet