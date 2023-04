Tablet 10 pollici Android, ti sorprende e costa meno di 90€: FALLO TUO

Rendi la tua vita universitaria più semplice e facile utilizzando questo Tablet M7 Android 10, studia e prendi appunti in modo ordinato. Utilizzalo per tutto quello che vuoi, anche per lo svago visto che ti mette a portata di mano quello di cui hai bisogno.

Con il tablet 10 pollici lo svago non è mai stato così semplice

Sarai stanco di portarti dietro sempre più quaderni quando sei in università o dover risistemare i tuoi appunti divisi tra diversi fogli. Se ti ritrovi in questa situazione forse è tempo di semplificarsi la vita con questo Tablet M7 Android 10 di MEBERRY. Studia e prendi appunti in modo ordinato e senza perdere niente. Vedrai che ti svolterà di sicuro le giornate dandoti anche più tempo utile per studiare senza stressarti.

Ti posso assicurare che questo dispositivo è potente e affidabile, non avrai quindi nessunissimo problema. Il suo sistema operativo è un Android 10 che insieme ai 4GB di RAM ti garantisce sempre alte prestazioni. Hai inoltre a disposizione 64GB di spazio che potrai ampliare ulteriormente tramite scheda SD.

Come puoi vedere, non ha niente da invidiare a modelli molto più costosi.

Grazie alle sue dimensioni compatte puoi portarlo sempre comodamente con te in borsa o in zaino. La sua potente batteria ti permette un uso continuo fino a 12 ore. Lo schermo da 10,1 pollici ti permette di vedere tutto con chiarezza con una risoluzione HD.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.