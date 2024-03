Tablet da 10 pollici e Android 12, con 128GB, in TRIPLO SCONTO

Se vuoi acquistare un Tablet per tuo figlio o comunque qualcosa che non costi molto ma che non deluda, dai un’occhiata a questa offerta. Ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo ottimo Tablet a soli 116,49 euro, invece che 179,99 euro. Per ottenerlo a questo prezzo applica il coupon in pagina e inserisci il codice FXHLXR4Q al momento del pagamento.

Ebbene sì, non ci sono errori ma solo 3 sconti che in totale ti fanno risparmiare più di 63 euro. Davvero niente male, anche perché, nonostante non sia di un brand conosciuto, ha delle ottime caratteristiche. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Tablet da 10 pollici, potente ed economico

Siamo certamente di fronte a un ottimo rapporto qualità prezzo. Questo Tablet infatti monta un processore MediaTek Octa-Core e possiede Android 12, un sistema operativo molto fluido e veloce. Inoltre possiede ben 8 GB di RAM che puoi aumentare fino a 16 GB.

La memoria interna invece è di 128 GB e anche in questo caso la puoi espandere, fino a 1 TB, con una scheda microSD. Ha un display da 10,1 pollici con pannello IPS che lo rende perfettamente visibile. Una batteria da 7.000 mAh che dura a lungo e in confezioni trovi tutti gli accessori che ti servono: mouse, tastiera, custodia e pellicola protettiva.

Un vero affare da non perdere. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Tablet a soli 116,49 euro, invece che 179,99 euro. Per ottenerlo a questo prezzo applica il coupon in pagina e inserisci il codice FXHLXR4Q al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.