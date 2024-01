Swiitol C24 Pro: l'incisore laser TOP a prezzo MINI

In un mondo in cui la precisione, l’efficienza e la versatilità sono fondamentali per il successo, il Swiitol C24 Pro si erge come il nuovo standard nell’incisione laser. Con la sua tecnologia all’avanguardia e le caratteristiche innovative, il Swiitol C24 Pro è progettato per soddisfare le esigenze più stringenti dei professionisti e degli appassionati di ogni settore. Scopriamo insieme come questo straordinario strumento può trasformare il tuo modo di lavorare e aprire le porte a un nuovo mondo di possibilità creative. Il tutto, finalmente, ad un prezzo quanto mai concorrenziale.

Caratteristiche tecniche | Swiitol C24 Pro

Il Swiitol C24 Pro presenta una serie di caratteristiche tecniche avanzate che lo distinguono come un vero e proprio pioniere nell’incisione laser. Grazie alla tecnologia di accoppiamento spot a doppia compressione aggiornata, l’area di messa a fuoco laser ultra-fine è ridotta a 0.08*0.1mm. La densità laser ad alta concentrazione consente di tagliare facilmente legno di balsa spesso 10mm, legno di Paulownia spesso 10mm, compensato di pioppo spesso 5mm e acrilico nero spesso 12mm; può incidere direttamente acciaio inossidabile specchiato, metallo, ceramica, vetro, ecc. La velocità di incisione e taglio è superiore del 40% rispetto al modello senza compressione spot, comparabile all’effetto di una macchina per incisione laser CO₂ da 90W. La macchina offre un’incisione ad alta velocità, con un incremento di velocità fino al doppio, raggiungendo fino a 30000mm/min, con un massimale di 24000mm/min. Questa tecnologia all’avanguardia garantisce la massima efficienza lavorativa, sia per l’industria manifatturiera che per gli utenti individuali, riducendo i tempi di produzione e migliorando l’efficacia del lavoro. La struttura del Swiitol C24 Pro è stata completamente rivisitata, adottando un design lineare con guida a binario + catena a cinghia per migliorare la precisione strutturale e ottimizzare l’organizzazione del cablaggio. Questo non solo riduce il rumore e le vibrazioni della macchina, ma fornisce anche un ambiente di lavoro più confortevole. Con un’ampia area di incisione di 400x400mm, questo strumento si adatta alle esigenze più variegate di incisione. La macchina utilizza una vite a ricircolo di sfere integrata al posto di un accoppiamento combinato. Il motore passo-passo e la vite a ricircolo di sfere sono integrati, il che rende il movimento del laser più preciso e l’accoppiamento più resistente. Approfitta dell’offerta! Approfitta dell’offerta esclusiva per portare a casa il Swiitol C24 Pro ad un prezzo straordinario di soli 426,09€ anziché 833,66€! Ma le sorprese non finiscono qui: iscriviti al negozio Swiitol e ricevi un coupon del 5% di sconto, garantendoti un prezzo ancora più conveniente. E non preoccuparti della consegna: il prodotto viene spedito direttamente dall’Unione Europea con spedizione gratuita, assicurandoti una consegna veloce entro 3-5 giorni lavorativi. Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità di ottenere uno degli incisori laser più avanzati sul mercato a un prezzo imbattibile! Scopri l’Offerta su Swiitol C24 Pro

