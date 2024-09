Volantino Lidl Parkside, tanti attrezzi fai da te in OFFERTA: c'è anche la motosega

Da lunedì 23 a domenica 29 torna, puntuale, il volantino Lidl che nella sua sezione Parkside propone la prossima settimana diversi attrezzi da non perdere: dalla motosega al potatore, fino al classico trapano. Ecco le migliori offerte da non perdere.

Parkside, i migliori prodotti della settimana

Come anticipato, questa settimana è ricca di attrezzatura dedicata in particolar modo al giardinaggio. Da giovedì 26 settembre troveremo, nei punti vendita Lidl, la motosega ricaricabile a 29,99 euro per tagliare alberi e cespugli, ma anche sminuzzare rami freschi. Perfetto in combo con il potatore ricaricabile a 49 euro e l’affilacatene ricaricabile per motosega a 29,99 euro.

Per i lavoretti di casa ci sono il trapano battente ricaricabile a 29,99 euro con due funzioni impostabili (perforare a percussione e avvitare o perforare senza percussione) e il trapano avvitatore ricaricabile a 19,99 euro, con mandrino a serraggio rapido e chiusura radiale. Per entrambi, la batteria non è inclusa: puoi acquistarla a 19,99 euro (20% di sconto), con caricabatterie incluso.

Sfoglia il volantino Lidl Parkside:

Il nuovo volantino Lidl partirà ufficialmente il prossimo lunedì, 23 settembre, ma per acquistare i prodotti Parkside bisognerà attendere fino a giovedì 26 settembre.