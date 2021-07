Surface Pro 7 è il computer portatile che hai sempre desiderato. Innovativo e pazzesco e in promozione su Amazon a soli 800,90€. Se lo ordini riesci a risparmiare quasi 270 euro portandoti a casa un prodotto che è un tesoro.

Portatile, tablet e tutto ciò che vuoi: Surface Pro 7

Surface Pro 7 è un laptop che ha mille funzioni. Disponibile in questa colorazione Platinum lo utilizzi per lavoro, studio e divertimento senza mai doverti fare problemi. Con la sua scheda tecnica ti stupisce ogni giorno che passa e solo se lo provi potrai capire il perché.

Con un display da 12,3 pollici ti godi la visione di immagini, file e video in risoluzione ottimizzata. Lo schermo è completamente touch e puoi utilizzare sia il tuo dito che l'apposita Surface Pen per navigare tra app e altro (questa si acquista separatamente).

Al suo interno trovi un processore Intel Core i5 abbinato a ben 8GB di RAM e 128 GB di memoria su SSD. Se esaurisci la memoria non farti problemi perché è presente uno slot con cui la espandi grazie a una MicroSD.

Non mancano all'appello una fotocamera posteriore e una frontale, un sistema di ricarica magnetico e l'aggiornamento assicurato a Windows 11 appena verrà rilasciato.

Ps: ti basta acquistare la tastiera compatibile per trasformarlo in un laptop al volo.

