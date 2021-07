Sei alla ricerca di una tastiera? La Surface Keyboard di Microsoft è in offerta su Amazon e te la porti a casa a soli 85,99€. Lo sconto in corso è imperdibile, soprattutto se vuoi un dispositivo che sia perfetto ed elegante allo stesso tempo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Surface Keyboard: la tastiera dei tuoi sogni

La Surface Keyboard è un gioiellino di Microsoft che molti non conoscono. Se anche tu ne eri all'oscuro, sappi che con la promozione in corso è una vera bomba. Elegante, semplice e completa di tutto ti regala un comfort sopra le righe e un estetica pazzesca.

In colorazione platino, ha un design lineare e semplice. In più è sottile e leggera ed è wireless. Come si collega al tuo dispositivo principale? Sfruttando il Bluetooth che concede connessioni stabili, quindi non ti preoccupare che si possa scollegare mentre stai scrivendo o lavorando.

Con il profilo dei tasti ribassato, la digitazione è fluida e dinamica. Ovviamente il layout è QWERTY italiano quindi ti verrà spontaneo scrivere come un fulmine. Non mancano all'appello né i tasti funzione F1-F12 né il tastierino numerico per avere tutto a portata di mano.

Ancora dei dubbi? Funziona grazie a due batteria AAA (incluse in confezione) che ti regalano fino a 12 mesi di autonomia. Praticamente le cambi una volta all'anno e poi non ci pensi più.

Approfittane subito e acquista la tua Surface Keyboard di Microsoft su Amazon a soli 85,99€ in colorazione platino. La ordini e la ricevi in appena 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario le spedizioni le hai gratuite se opti per le consegne nei punti di ritiro: ci impiegano solo qualche giorno in più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica