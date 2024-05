Jabra Elite 3 Active, maxi-sconto clamoroso: il prezzo crolla del 50%

Le Jabra Elite 3 Active sono delle ottime cuffiette true wireless progettate per chi cerca un dispositivo affidabile e adatto all’attività sportiva. Il loro punto di forza? Un rapporto qualità prezzo davvero clamoroso: con lo sconto su Amazon di oggi le paghi meno di 50€. Decisamente non male: il loro prezzo di listino è di ben 99,99€. Risparmi il 50%.

Con il loro design ergonomico e sicuro, questi auricolari sono perfetti per gli allenamenti più intensi. La loro classificazione IP55 garantisce resistenza a polvere e acqua, rendendoli ideali per l’uso in qualsiasi condizione.

Gli auricolari Jabra Elite 3 Active offrono un suono potente con bassi profondi e ben definiti, grazie ai driver dinamici da 6 mm. Progettati per un comfort duraturo, gli Elite 3 Active sono dotati di gommini in silicone che assicurano una vestibilità sicura anche durante gli allenamenti.

Con una durata della batteria fino a 7 ore per singola carica e un totale di 28 ore grazie alla custodia di ricarica, gli Elite 3 Active garantiscono una lunga autonomia. Inoltre, la funzione di ricarica rapida offre un’ora di utilizzo con soli 10 minuti di ricarica.

L’app Jabra Sound+ consente di personalizzare l’esperienza d’uso degli auricolari, con funzioni come la regolazione del suono tramite preset e il controllo della modalità HearThrough. Con un prezzo competitivo di appena 49,99€ grazie a questo sconto del 50%, le Jabra Elite 3 Active sono un best buy totale: non fartele scappare!