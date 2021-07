Un bel supporto universale fa sempre comodo e grazie ad Amazon te lo porti a casa ad appena 7,64€. Il piccolo ribasso del 15% ti fa risparmiare una manciata di euro e rende l'acquisto non solo conveniente ma anche un vero affare.

Supporto universale: quali dispositivi puoi usare

Il supporto universale altro non è che un comodo prodottino per tenere il tablet, lo smartphone e molto altro ancora in piedi. Se ti piace guardare contenuti in streaming o usi una tastiera abbinata ai tuoi device, beh, l'acquisto diventa obbligatorio.

Questo modello in particolare è pazzesco: oltre a essere bello esteticamente, ti consente di mantenere tutto in ordine con la massima sicurezza. Perché? Perché la sua base di appoggio è molto ampia e si allunga e si restringe a tua disposizione così da rendere l'appoggio stabile.

Non mancano all'appello un rivestimento in silicone antiscivolo e un centro di gravità ottimizzato al massimo.

Come puoi vedere puoi utilizzarlo per una miriade di devices. Proprio per questo è definito universale. Ci poggi sopra la Switch, lo smartphone, il Tablet o qualunque cosa tu abbia bisogno.

In più se te lo vuoi portare dietro, la struttura è totalmente piegabile e non occupa il minimo spazio: lo infili in borsa e nello zaino e il gioco è fatto.

Approfitta dell'offerta e acquista questo supporto universale ad appena 7,64€ su Amazon. Si tratta di un prodotto Prime e quindi se sei abbonato non solo lo ricevi gratis ma persino entro 48 ore. Se invece sei cliente standard approfitta della promozione e scegli la consegna nei punti di ritiro per non avere spese aggiuntive.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

