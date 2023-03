Supermercato Amazon, FUORIT TUTTO: 15 eccellenti cibi di marca a meno di 3€

Nel supermercato di Amazon ci sono offerte fuori controllo! Ho scelto 15 eccezionali cibi di marca, che in questo momento puoi prendere a meno di 3€ e non solo. Se sei abbonato ai servizi Prime, puoi godere di spedizioni rapide e gratuite. Sii veloce: si tratta di occasioni a tempo limitatissimo.

Ricorda: scegliendo il servizio “Iscriviti e Risparmia” puoi spuntare un prezzo ancora più basso! Periodicamente, riceverai a casa i prodotti scelti, ma non preoccuparti perché non è un abbonamento vincolante, puoi disattivarlo in qualsiasi momento.

Voiello Pasta Spaghetti N.104, Pasta Lunga di Semola Grano Aureo 100%, 500g a 1,55€.

LAGO, Plaisir 120g, Wafer Ricoperti con Cioccolato al Latte e Farciti con Crema alla Nocciola 57% a 1€ (minimo d’ordine 2 pezzi).

Ajinomoto, Noodles Istantanei al Gusto Pad Thai, Pronti in 3/4 Minuti, Confezione da 93 g a 1,99€.

De Cecco Pasta Integrale Fusilli – 500 g a 1,19€.

Marevivo Sardanelli Tonno all’Olio di Semi di Girasole, confezione da 3 X 80 gr (240g) a 1,99€.

Ajinomoto Chicken Teriyaki Dish Noodles – 96gr a 1,99€.

De Cecco Polpa a Pezzettoni – 400g a 0,79€.

motta Buondì Classico, la Colazione Golosa e Leggera – 6 Merendine a 1,44€ (minimo d’ordine 4 pezzi).

Knorr – Risotto al Tartufo – 175 g a 1,18€.

Rio Mare – Pesto al Tonno con Pistacchi e Limone, Certificato MSC, senza Conservanti, 1 Vasetto da 130gr a 2,69€.

Mulino Bianco Grissini Raggianti con Olio Extravergine d’Oliva, Snack Salato per la Merenda, senza Olio di Palma – 230g a 1,38€ (mino d’ordine 2 pezzi).

Twix Miniature Biscotti e Mou con Cioccolato, 130g a 1,89€.

Ocean Filetti di Sgombro in Olio di Semi, 125g a 0,99€.

Oro Ciok Barrette al Cioccolato al latte – Confezione 6 barrette da 27g a 1,88€.

Star Gran Ragù Di Carne Classico, 3 X 100g, 300 Grammi a 2,16€.

Hai fatto un’ottima spesa super economica nel supermercato di Amazon? Le spedizioni sono sempre rapide e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime. In più, scegliendo il servizio “Iscriviti e Risparmia” (assolutamente non vincolante!) ottieni prezzi ancora più bassi. Approfitta degli sconti su questi prodotti di marca a meno di 3€ e fai golosissimi affari!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.