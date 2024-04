Amazon Prime Day 2024 confermato UFFICIALMENTE: ecco quando si terrà

L’atteso Prime Day di Amazon è stato confermato anche per il 2024! Dopo il grande successo dell’edizione 2023, che ha visto i clienti Prime acquistare oltre 375 milioni di prodotti e risparmiare più di 2,5 miliardi di dollari, l’azienda si prepara a stupire ancora una volta i propri iscritti.

L’evento, giunto ormai alla sua decima edizione, si terrà nuovamente nel mese di luglio, offrendo ai clienti Prime una straordinaria selezione di offerte esclusive su migliaia di prodotti. Dagli articoli per la casa ai dispositivi tech, passando per i must-have di stagione, anche questo evento si preannuncia come l’occasione perfetta per fare ottimi affari.

In merito al mega evento di shopping, Doug Herrington – CEO di Amazon Stores – ha dichiarato:

“Sono entusiasta di condividere che il Prime Day tornerà a luglio! Questo sarà il decimo Prime Day di Amazon e non vedo l’ora che i membri Prime di tutto il mondo scoprano alcune delle migliori offerte dell’estate. L’anno scorso abbiamo celebrato il Prime Day più importante nella storia della nostra azienda: i membri Prime hanno acquistato più di 375 milioni di articoli in tutto il mondo e hanno risparmiato più di 2,5 miliardi di dollari su milioni di offerte nei negozi Amazon. Stiamo lavorando duro e inventando nuovi modi per garantire risparmi ancora maggiori all’evento di quest’anno. Non potrei essere più emozionato per l’evento Prime Day di quest’anno. Non vediamo l’ora di offrire ai membri l’accesso a grandi sconti sui migliori marchi. Restate sintonizzati per maggiori dettagli man mano che ci avviciniamo all’evento!”

Oltre alle irresistibili promozioni sui marchi più amati, i clienti Prime potranno inoltre approfittare di vantaggiose offerte sui prodotti per il Back to School, evitando code e beneficiando della comodità delle spedizioni veloci, illimitate e senza costi aggiuntivi.

Il Prime Day 2024 si terrà in 28 paesi in tutto il mondo, tra cui ovviamente anche l’Italia. Amazon sta lavorando senza sosta per rendere questo evento ancora più ricco di sconti e proposte esclusive per i propri abbonati.

Resta sintonizzato, nelle prossime settimane arriveranno maggiori dettagli sulle imperdibili offerte che il colosso dell’e-commerce ha in serbo per i clienti Prime. Intanto, se non l’hai ancora fatto, prova gratis i servizi Prime per 30 giorni (rinnovo automatico, ma non vincolante: puoi disdire quando vuoi!): non solo avrai accesso a promozioni esclusive, scoprirai talmente tante opportunità che non potrai più farne a meno!