Superga: le splendide sneaker in tante colorazioni su eBay a 24€

Hai deciso di acquistare delle nuove scarpe o vuoi fare un bel regalo? Allora sono certo che questa offerta che ti sto segnalando fa sicuramente al caso tuo. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello le mitiche Superga a soli 24,99 euro, invece che 65 euro.

Dunque in questo momento, grazie a uno sconto spaventoso del 62%, puoi risparmiare ben 40 euro sul totale. Un’offerta che ovviamente non potrà durare a lungo, quindi fai alla svelta. Scegli la colorazione che preferisci, tra tantissime disponibili e il tuo numero, e completa l’acquisto nel più breve tempo possibile.

Superga: comode, leggere e bellissime a prezzo mini

Indubbiamente il prezzo in questo caso è ciò che più fa battere il cuore. Siamo di fronte a delle splendide sneaker che non passano mai di moda. Stanno bene con tutto e, grazie alla possibilità di scegliere il colore che preferisci, puoi abbinarle con tanti vestiti. A questa cifra potresti anche pensare di prenderne più di una e abbinarle in base a ciò che ti metti addosso.

Sono realizzate con una tela di cotone in vari colori con il logo stampato sul retro e nella suola. I lacci sono robusti e anch’essi in cotone. La suola in gomma naturale vulcanizzata e quindi non scivola facilmente sul bagnato. Calzano perfettamente per un comfort assicurato.

Come ti dicevo l’offerta non può durare a lungo. Per cui prima che svanisca e le unità disponibili non ci siano più diritti di su eBay e acquista le tue Superga a soli 24,99 euro, invece che 65 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.