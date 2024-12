SuperEnalotto diventa l'esca per una nuova truffa email

Nonostante il 25 dicembre sia ormai passato da qualche giorno, le truffe di Natale continuano a colpire gli utenti generando un numero vertiginoso di vittime. In questo caso specifico, a essere colpiti sono tutti coloro che hanno un indirizzo email attivo da una truffa che sfrutta come esca il SuperEnalotto e un fantomatico Calendario dell’Avvento in regalo. Ecco come funziona questo raggiro:

email phishing: gli utenti ricevono tramite posta elettronica un messaggio che promette la vincita di un Calendario dell’Avvento da parte di SuperEnalotto; estrazione: il messaggio fa credere ai destinatari di essere stati selezionati tra i pochi fortunati che possono vincere questo premio rispondendo ad alcune domandi veloci basate sull’esperienza con SuperEnalotto; link fraudolento: il link truffaldino, contenuto nel bottone “Richiedi Subito”, rimanda a una pagina fake che non solo propone poche domande alle quali rispondere per ottenere il regalo, ma inscena anche una finta estrazione dove le vittime credono realmente di aver vinto; dati personali: le vittime vengono reindirizzate su un’altra pagina dove viene loro richiesto di inserire dati personali come nome, cognome, numero di telefono e indirizzo postale oltre che dettagli di pagamento, spesso per partecipare con soli 2€ alle spese di spedizione.

SuperEnalotto e il finto questionario: la nuova truffa gira via email

Questa nuova truffa email che sfrutta SuperEnalotto ha fondamentalmente due obiettivi:

rubare dati personali: le vittime che cadono in questa trappola forniscono le proprie informazioni sensibili ai criminali, anche se prima di inserire i dettagli di pagamento si accorgono della truffa. Infatti, molto spesso i cybercriminali utilizzano software keylogger che registrano tutto quello che viene digitato, anche se non confermato con l’invio; accedere ai dettagli finanziari: completando tutto il ciclo della truffa, le vittime consegnano i propri dettagli di pagamento e l’accesso al loro denaro ai criminali che possono rubare denaro con piccole e frequenti transazioni addebitate sulla carta di credito.

Come evitare questa trappola

Alcuni consigli possono aiutarti a evitare la trappola della truffa email che sfrutta SuperEnalotto: