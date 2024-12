Tutte le peggiori truffe durante le festività di Natale

Le festività natalizie dovrebbero essere un periodo di gioia e condivisione. Purtroppo però questo è un periodo in cui i truffatori non solo non vanno in vacanza, ma intensificano le loro attività fraudolente. Tutte le peggiori truffe si concentrano durante le festività di Natale.

Ecco un’analisi approfondita delle truffe più diffuse durante le feste. Per ognuna, oltre a descrivere le modalità di attacco e strategie vedremo anche come proteggersi per non cadere nella trappola ed evitare così conseguenze tristi e pericolose.

Le peggiori truffe di Natale

Vediamo quindi le peggiori truffe sfruttate dai criminali durante le feste di Natale.