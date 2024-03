SUPER SCONTO del 30% per le mitiche Turtle Beach Stealth 600 Gen2

Cosa c’è di meglio per vivere i propri giochi in modo coinvolgente se non un audio meraviglioso? E allora non perdere questa super occasione di Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello le bellissime Turtle Beach Stealth 600 Gen2 a soli 69,98 euro, invece che 99,99 euro.

Queste sono cuffie wireless di altissima qualità che ti faranno sognare. Regalano un suono spettacolare, sono comodissime e hanno un microfono incorporato per collaborare con il tuo team durante le partite online. A questo prezzo sono da prendere al volo, senza pensarci un attimo.

Turtle Beach Stealth 600 Gen2 a prezzo da favola

Come ti dicevo queste cuffie wireless sono eccezionali, per cui a una cifra del genere sono un vero affare. Hanno morbidi cuscinetti che non stringono e puoi tenere su anche gli occhiali. L’archetto si regola come vuoi e sulla parte alta è imbottito per appoggiarsi delicatamente sulla testa.

Godono di un audio 3D con effetti surround per un’esperienza di gioco molto più coinvolgente e dinamica. La connessione avviene mediante il trasmettitore mini USB e garantisce zero latenza. Godono di una batteria che dura per 15 ore con una sola ricarica. Hanno comandi sul padiglione e un microfono molto sensibile che volendo puoi disattivare. Queste sono la versione per PlayStation 4 e 5 ma puoi acquistare anche la versione per Xbox.

Non aspettare che sia troppo tardi. Vai ora su Amazon e acquista le tue Turtle Beach Stealth 600 Gen2 a soli 69,98 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.