Super promo eBay per questo trapano avvitatore a batteria con percussione

Per i lavori fai da te bisogna avere l’attrezzo giusto e oggi ti segnalo questa promozione che ti permette di averne uno veramente molto utile e versatile a un prezzo vantaggioso. Dunque vai subito su eBay e metti nel tuo carrello trapano avvitatore a batteria con percussione a soli 37,50 euro, invece che 49,90 euro.

Se già il prezzo di partenza non era altissimo, con questo sconto del 25% è da prendere al volo, senza pensarci un secondo di più. Avrai perle mani un trapano in grado di forare, avvitare e svitare qualsiasi cosa in modo semplice. E in confezioni ci sono molti accessori utili.

Trapano avvitatore a batteria con percussione

Se vuoi spendere il meno possibile e avere comunque un ottimo attrezzo utile per tantissimi lavori, allora devi sicuramente acquistare questo trapano avvitatore a batteria con percussione. Grazie al suo potente motore da 750 W e alla modalità di percussione sarai in grado di forare anche le pareti più dure senza fatica. E puoi scegliere tra 2 velocità così da avere ciò che ti serve.

Ha un mandrino autoserrante che ti permette di cambiare velocemente le punte, passando da quelle da muro, da ferro o da legno, fino ai cacciaviti. Tutto in modo semplice e veloce. Gode di 25 impostazioni della coppia per un ampio utilizzo. La batteria è in grado di durare tantissimo temo e si ricarica in fretta. Inoltre inclusi nel prezzo trovi una comoda valigetta per riporre il trapano avvitatore che contiene diversi accessori come punte, raccordi e bussole.

Si tratta davvero di un’occasione da non perdere. Perciò, prima che le unità disponibili a questo prezzo svaniscano, vai su eBay e acquista il tuo trapano avvitatore a batteria con percussione a soli 37,50 euro, invece che 49,90 euro. Ordinalo ora e lo riceverai comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.