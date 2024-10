Super prezzo per i mitici auricolari wireless Soundcore P20i, ora a soli 17€

Se vuoi avere delle cuffiette Bluetooth bellissime spendendo il meno possibile ma non sacrificando le prestazioni devi assolutamente avvalerti di questa promozione che ti sto segnalando. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello gli auricolari wireless Soundcore P20i a soli 17 euro circa, invece che 34,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Così facendo puoi beneficiare di uno sconto già applicato sul prezzo di partenza del 49%, più un ulteriore ribasso del 5% con il coupon, e risparmi la bellezza di quasi 18 euro sul totale. Con queste cuffiette senza fili puoi ascoltare la musica per tutto il tempo che vuoi e fare chiamate senza distrazioni. A questa cifra sono un vero regalo.

Soundcore P20i: a questa cifra non c’è di meglio

Sicuramente il prezzo degli auricolari wireless Soundcore P20i in questo momento è difficilmente battibile. E nonostante il costo azzerato hanno delle ottime caratteristiche. Godono di una connessione stabile e senza latenza, grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3, e le puoi connettere in modo rapido a tutti i dispositivi che desideri.

Possiedono una super batteria in grado di durare complessivamente fino a 30 ore e 10 ore con una sola ricarica. Mentre in appena 10 minuti avrai altre 2 ore di ascolto. Sono comodissimi e possiedono degli inserti in silicone che li rendono stabili e con un ottimo isolamento acustico. Godono di driver da 10 mm per un suono potente e preciso e ti danno la possibilità di scegliere tra 22 equalizzazioni preimpostate. Inoltre sono resistenti all’acqua con certificazione IPX5.

Fai presto perché l’offerta è ovviamente destinata a durare poco. Per cui vai all’istante su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless Soundcore P20i a soli 17 euro circa, invece che 34,99 euro. Ricordati di applicare anche il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.