Super Mario Maker 2: sconto IMPERDIBILE del 35% su Amazon

Scatena la tua creatività e immergiti nell’epica avventura di Super Mario Maker 2, disponibile oggi su Amazon con un incredibile sconto del 35%. Questo gioco per Nintendo Switch ti offre un’opportunità unica per progettare e giocare livelli personalizzati di Super Mario, mettendo nelle tue mani il potere di creare mondi interattivi e sfide appassionanti.

Non perdere tempo e acquistalo al prezzo speciale di soli 51,34 euro, anziché 78,48 euro.

Super Mario Maker 2: impossibile resistergli a questo prezzo

Super Mario Maker 2 è un vero paradiso per gli amanti del celebre idraulico. Con un’ampia gamma di strumenti, elementi e funzioni, puoi dare vita a livelli che sfidano l’immaginazione. La varietà di temi e stili disponibili, inclusi quelli del nuovo stile Super Mario 3D World, permette di esplorare e innovare senza limiti. Costruisci percorsi intricati, aggiungi nemici inaspettati e dissemina trappole per mettere alla prova le abilità dei tuoi amici e di giocatori di tutto il mondo.

Una delle caratteristiche più entusiasmanti di Super Mario Maker 2 è la possibilità di collaborare con un altro giocatore in modalità co-op sulla stessa console. Questa modalità di creazione condivisa rende il processo ancora più divertente e stimolante, permettendo a due persone di unire le forze e combinare le proprie idee per realizzare livelli straordinari. E non è tutto: con la nuova modalità storia, aiuta Mario a ricostruire il castello della Principessa Peach, affrontando più di 100 livelli originali creati dai talentuosi designer di Nintendo. Questi livelli non solo offrono ore di divertimento, ma possono anche ispirarti nelle tue creazioni.

Ma l’avventura non finisce qui. Super Mario Maker 2 ti consente di condividere le tue creazioni con il mondo intero. Vuoi mettere alla prova le abilità dei tuoi amici? Crea una stanza virtuale e sfidali a superare i tuoi livelli, con la possibilità di giocare fino a quattro persone contemporaneamente su console Nintendo Switch diverse. Impersona Mario, Luigi, Toad o Toadette e scopri chi ha la stoffa per diventare il miglior giocatore.

Approfitta dell’imperdibile sconto del 35% su Amazon e aggiungi subito Super Mario Maker 2 alla tua collezione di giochi per Nintendo Switch. Libera la tua immaginazione e trasforma ogni partita in un’avventura indimenticabile. Ma affrettati, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente al prezzo speciale di soli 51,34 euro.