Super Mario 3D World + Bowser's Fury: oggi a meno di 40€ su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un videogame platform veramente speciale; se possedete una Nintendo Switch non potete perdere l’occasione di fare vostro Super Mario 3D World + Bowser’s Fury a soli 39,99€ su Amazon, con uno sconto del 33% sul valore di listino. Mica poco per un gadget del genere che vi farà passare ore ed ore di divertimento sfrenato. Al costo di un titolo ne comprerete due; ora scopriamo il perché ma intanto vi anticipiamo che prendendolo da Amazon avrete diritto alla consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury su Amazon: compratelo adesso

Con questo gioco, otterrete due incredibili esperienze in un’unica confezione. Il primo infatti, vi porterà in un mondo pieno di azione a piattaforme, con nuovi livelli, abilità e avversari da affrontare. Poi c’è Bowser’s Fury, un’avventura open-world che vedrà Mario avventurarsi in un’isola misteriosa per sconfiggere un Bowser gigantesco. Potrete invitare amici e familiari a unirsi a voi in modalità multiplayer locale per un massimo di 4 giocatori così lavorerete insieme per superare gli ostacoli o competerete per ottenere il punteggio più alto.

I mondi di Super Mario 3D World sono vibranti, colorati e pieni di sorprese; ogni livello sarà unico e presenterà sfide uniche che metteranno alla prova le vostre abilità di gioco. Nel secondo capitolo invece, esplorerete un vasto mondo aperto pieno di segreti da scoprire e missioni da completare. Questa espansione offre un nuovo approccio al mondo di Mario, con un nemico gigantesco che minaccia l’isola. Dovrete unire le forze a Bowser Jr. e sfruttare il potere delle super campane per sconfiggere questo pericolo e salvare l’isola.

Inoltre acquistandolo da Amazon avrete accesso a contenuti extra, come nuovi costumi per Mario e compagni, e sconti esclusivi su altri giochi Nintendo. Il prezzo speciale di 39,99€ su Amazon è un vero affare, soprattutto considerando che prenderete due giochi al costo di uno. Grazie a Amazon Prime, riceverete il vostro videogame velocemente e in modo sicuro direttamente a casa vostra, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.