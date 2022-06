Summer Game Fest: tutti gli annunci dell'evento che sostituisce l'E3

Il Summer Game Fest 2022 ha inizio questa sera, a partire dalle 20 ora italiana, con uno spettacolare evento di apertura presentato da Geoff Keighley, noto giornalista e presentatore. La diretta avrà inizio al video seguente e darà modo di assistere a tutti gli annunci previsti per questa serata.

Sappiamo già per certo che vedremo il primo gameplay di Call of Duty Modern Warfare 2 e The Callisto Protocol e, in seguito al recentissimo leak, dovrebbe esserci anche l’annuncio di The Last of Us Part I, remake del capolavoro Naughty Dog. Di seguito, i trailer di tutte le presentazioni della serata.

Summer Game Fest 2022: trailer e tutti gli annunci dell’evento

Articolo in aggiornamento man mano che arriveranno i trailer…