The Last of Us Remake è ufficiale, trapela tutto: immagini, trailer e data

The Last of Us Part I è il tanto chiacchierato remake del capolavoro Naughty Dog. Dopo mesi di indiscrezioni, direttamente dai canali ufficiali PlayStation è trapelato, probabilmente per errore, il trailer del gioco, insieme ai dettagli sul pre-order e alle prime immagini.

Il titolo uscirà il 2 settembre 2022 in esclusiva per PlayStation 5, ma è in lavorazione anche una versione per PC. Non è chiaro al momento se questa arriverà in concomitanza con l’edizione per console.

The Last of Us Part I: il remake tanto atteso del capolavoro Naughty Dog

La pagina prodotto trapelata dal sito PlayStation Direct ci informa che The Last of Us Part I permetterà di vivere la prima emozionante avventura di Joel ed Ellie, vincitrice di oltre 200 premi come Gioco dell’Anno e ricostruito per PlayStation 5.

Si tratta infatti di una revisione totale dell’esperienza originale, riprodotta fedelmente ma che presenta un gameplay modernizzato, controlli migliorati, opzioni di accessibilità ampliate e un importante aggiornamento grafico. Il remake include la storia completa per giocatore singolo del primo The Last of Us, insieme alla relativa espansione prequel, Left Behind.

L’annuncio ufficiale definitivo verrà probabilmente fatto questa sera, a partire dalle ore 20, in occasione del Summer Game Fest 2022. Adesso però è già trapelato tutto: The Last of Us Part I esiste e uscirà il 2 settembre 2022 per PlayStation 5. Come detto, è in lavorazione anche una versione PC, che uscirà probabilmente poco dopo. Niente da fare invece per PlayStation 4.

