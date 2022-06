COD Modern Warfare 2: il primo trailer svela la open beta per PS4 e PS5

A poche ore di distanza dal reveal ufficiale, è trapelato in rete il primo teaser trailer di Call of Duty Modern Warfare 2. Il filmato, che ha una durata di circa 18 secondi ed è ovviamente al momento di bassa qualità, anticipa quella che sarà la presentazione attesa per oggi e soprattutto domani in occasione del Summer Game Fest 2022.

Il trailer ribadisce ovviamente la data di uscita già annunciata, il 28 ottobre 2022, e conferma ancora una volta l’esistenza di accordi di marketing con Sony tanto che la prima Open Beta potrà essere giocata in esclusiva temporale su PS4 e PS5. Una informazione che nel frattempo sottolinea come il gioco sarà ancora una volta cross-gen.

Call of Duty Modern Warfare 2 è in arrivo: cosa c’è da sapere

Questa sera avremo le prime informazioni ufficiali sul progetto, perciò integreremo questo articolo con ciò che verrà svelato da Activision e Infinity Ward. Da quello che si sa, il gioco punta ad offrire una campagna single player cruda e molto violenta, anche più di quella vista nel Modern Warfare del 2019.

Per il resto, il comparto multiplayer sarà arricchito da una serie di nuove modalità, che si immagina saranno complementari al lancio di Call of Duty Warzone 2, cui debutto è atteso presumibilmente qualche mese dopo.

Appuntamento quindi alle 19 in punto per i primi dettagli ufficiali su Call of Duty Modern Warfare 2.

