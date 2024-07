Subnautica per PS4: un'AVVENTURA marina da non perdere (-27%)

Esplora gli affascinanti ma insidiosi oceani di un pianeta alieno con “Subnautica” per PS4, un’imperdibile avventura d’azione in sconto del 27% su Amazon. Immergiti in un mondo sottomarino straordinario, creato dai talentuosi sviluppatori di Unknown Worlds, dove la sopravvivenza è la chiave per scoprire i misteri che si celano sotto la superficie dell’acqua. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 28,66 euro, anziché 39,10 euro.

Subnautica per PS4: preparati a rimanere incollato allo schermo

Dopo un atterraggio di fortuna su questo pianeta, l’unica soluzione è esplorare le profondità marine. Subnautica offre una varietà di ambienti sottomarini: dalle soleggiate barriere coralline alle insidiose fosse oceaniche, passando per distese laviche e fiumi bioluminescenti. Ogni bioma è unico e ricco di dettagli, garantendo un’esperienza di gioco avvincente e immersiva.

Gestisci con attenzione le tue risorse vitali, come ossigeno, acqua e cibo, mentre esplori foreste di alghe, pianori subacquei e reti di caverne tortuose. La ricerca di risorse è fondamentale per la sopravvivenza: raccogli materiali nell’oceano per costruire coltelli, luci, attrezzature per immersioni e persino un natante personale. Solo immergendoti sempre più in profondità potrai trovare risorse rare che ti permetteranno di sviluppare oggetti più avanzati e potenti.

Subnautica offre anche la possibilità di costruire basi sul fondale marino. Personalizza le planimetrie e i componenti delle tue strutture, gestendo l’integrità degli edifici all’aumentare della profondità e della pressione. Usa la tua base per immagazzinare risorse, parcheggiare veicoli e rifornirti di ossigeno mentre esplori l’oceano senza fine.

L’interazione con le creature aliene che popolano l’acqua è un altro aspetto affascinante di Subnautica. L’ecosistema marino è brulicante di vita, con specie che possono essere sia utili che ostili. Esplora attentamente ogni angolo di questo mondo sottomarino e usa le informazioni che raccogli a tuo vantaggio per sopravvivere ai predatori misteriosi e pericolosi.

Non perdere l’occasione di vivere questa straordinaria avventura sottomarina. Acquista subito Subnautica per PS4 su Amazon con uno sconto speciale del 27% e inizia il tuo viaggio nelle profondità di un mondo alieno, al prezzo ridicolo di soli 28,66 euro.