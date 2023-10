Su Whirlpool acquisti 2 prodotti e ottieni uno sconto del 15% a carrello

Fino al 15 ottobre sullo store ufficiale di Whirlpool hai la possibilità di ottenere uno sconto del 15% a carrello semplicemente acquistando 2 prodotti. La promo è valida su tutti gli articoli presenti in catalogo, esclusi gli accessori. Inoltre puoi beneficiare della consegna gratuita al piano, dell’installazione gratuita su numerosi articoli e soprattutto sul pagamento in 3 rate a interessi zero con PayPal.

Whirlpool offre uno sconto del 15% a carrello sull’acquisto di 2 prodotti: ecco una combo interessante

Il catalogo Whirlpool presenta innumerevoli elettrodomestici tra lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi e piani cottura. Tutti i prodotti della multinazionale statunitense si distinguono rispetto alla concorrenza per l’ottima qualità costruttiva, l’affidabilità nel tempo e l’elevato risparmio energetico garantito nel corso degli anni.

Una delle migliori combo che puoi sfruttare per ottenere uno sconto del 15% a carrello entro il 15 ottobre ha per protagoniste la lavatrice a carica frontale W8 da 9 kg e la lavastoviglie Whirlpool a grande capienza WFC: la prima costa 664 euro, la seconda 487 euro. Se prese singolarmente l’importo sarebbe di 1.151 euro, mentre acquistandole insieme il prezzo scende a 979 euro.

Tra i principali punti di forza di entrambi i prodotti si annovera il risparmio energetico che consentono di ottenere: la lavatrice ad esempio offre un risparmio in bolletta di 233 euro, mentre la lavastoviglie si spinge fino a 88 euro di risparmio energetico.

Ti ricordiamo inoltre che inclusi nel prezzo finale dell’ordine ci sono anche la consegna al piano e il ritiro dell’usato nello stesso giorno della consegna, mentre per l’installazione è richiesto un supplemento di 20 euro.

Approfitta ora dell’ultima promozione lanciata da Whirlpool sul suo sito ufficiale per ottenere uno sconto del 15% a carrello completando l’acquisto di 2 prodotti. L’offerta resterà valida fino a domenica 15 ottobre.

