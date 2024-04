Dyson Trade In: sostituisci l'aspirapolvere e ricevi 150€

Già da diverso tempo stavi valutando di passare al Dyson e buttare il tuo vecchio aspirapolvere? Ti proponiamo una soluzione migliore: se fai valutare il tuo vecchio aspirapolvere puoi farlo valutare per un rimborso massimo di 150€ scambiandolo con un ottimo Dyson. Per farlo, ti basta entrare nella sezione Unieuro dedicata e seguire tutti gli step che stiamo per spiegarti!

Passa al Dyson e ricevi un bel rimborso fino al 19 maggio

Come anticipato, per prendere parte alla promozione e leggere il regolamenti ti basta entrare nella sezione Unieuro dedicata e seguire i seguenti step. In primo luogo, decidi quale aspirapolvere Dyson vorresti aggiudicarti tra quelli aderenti alla promo! Una volta fatto ciò, ti basterà registrare il tuo nuovo aspirapolvere per ricevere il rimborso, registrando l’acquisto del Dyson entro 14 giorni dal pagamento e fornendo tutti i dati richiesti al momento della compilazione. Ovviamente anche un IBAN, per ricevere il rimborso come stabilito!

Finito di compilare il form, ti verrà inviata un’etichetta precipitata che dovrai utilizzare per consegnare il tuo vecchio aspirapolvere. Ovviamente andrà imballato a dovere per far si che venga consegnato in ottime condizione in uno dei punti di raccolta aderenti! In alternativa, potrei far si che venga ritirato dal corriera, sempre entro i 14 giorni dall’acquisto del tuo Dyson. Una volta valutato dalle persone competenti, il vecchio aspirapolvere ti permetterà di ricevere il rimborso sull’IBAN scelto entro 45 giorni dalla ricezione del prodotto. Si tratta di un’offerta valida solo fino al 19 maggio, per cui ti consigliamo di sfruttarla finché sei ancora in tempo.

E per totale trasparenza, ti consigliamo di andare a leggere il regolamento disponibile sulla pagina Unieuro dedicata. In questo modo avrai tutti i dettagli della promo sotto mano, nel caso avessi qualsiasi dubbio.