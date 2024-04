Su NOW sono in arrivo 2 film da sogno con il Pass Cinema (in offerta)

Il catalogo NOW, la piattaforma streaming che consente di avere accesso all’intera programmazione live e on demand di Sky, presto si arricchirà di due titoli da 90 come Barbie e Oppenheimer. L’uscita del primo è fissata per domenica 21 aprile, mentre il film vincitore di 7 premi Oscar farà il suo debutto lunedì 29 aprile.

Per l’occasione, puoi sottoscrivere il pass Cinema + Entertainment di NOW a soli 9,99 euro al mese per 12 mesi invece di 11,99 euro, con la possibilità di vedere tutti i film e le serie tv in diretta e on demand trasmesse sui canali Sky e disponibili on-demand.

NOW sta per accogliere Barbie (21 aprile) e Oppenheimer (29 aprile)

Barbie vanta il record di film più visto nei cinema di tutto il mondo durante il 2023. Diretto da Greta Gerwig, il live action con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling ironizza sul tema del patriarcato e stereotipi.

A fine mese sarà poi la volta di Oppenheimer, la pellicola dominatrice dell’ultima cerimonia degli Oscar di quest’anno. Il capolavoro diretto e co-prodotto da Christopher Nolan, con protagonista Cillian Murphy, si basa sulla biografia di Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica scritta da Martin J. Sherwin e Kai Bird.

Oltre al pass Cinema + Entertainment, disponibile in promo a 9,99 euro al mese con un tempo di permanenza minimo di 12 mesi, puoi ottenere l’esperienza completa di NOW con il pass Premium, che va ad aggiungere l’on-demand senza pubblicità, 2 visioni in contemporanea e l’audio Dolby Digital 5.1. Il prezzo in promozione è di 11,99 euro al mese per dodici mesi invece di 14,99 euro.