Su ePrice è la SUMMER WEEK: hai il cashback fino al 20%

L’estate è la stagione perfetta per godersi il sole, rilassarsi e, naturalmente, fare shopping con stile. Ecco perché non puoi perderti la Summer Week su ePrice, un evento che ti offre la possibilità di ottenere un cashback fino al 20% su una vasta selezione di prodotti.

Mentre il caldo estivo si fa sentire, ePrice ti offre l’occasione di ricevere un ritorno sul tuo acquisto: scopri subito tutti i prodotti in offerta.

Summer Week ePrice: come funziona e come ricevere il cashback

La promozione è in corso fino alle 23:59 del 20 agosto 2023 e copre l’intero catalogo del sito. Ecco come funziona: quando acquisti uno o più prodotti con un valore minimo di 100 euro, riceverai un Buono Sconto pari al 20% del valore totale dell’ordine, al netto dei costi di trasporto e/o installazione. Non c’è bisogno di complicati calcoli, il risparmio è tangibile e immediato.

Ecco un altro vantaggio: se decidi di fare più di un acquisto promozionato in un unico ordine, riceverai un unico Buono Sconto che potrai utilizzare in seguito. Il massimo valore erogabile del buono sconto è di 200 euro, quindi puoi davvero massimizzare il tuo risparmio su acquisti importanti.

Il tuo Buono Sconto sarà erogato per gli acquisti che rispettano i requisiti promozionali, ossia quelli che sono stati regolarmente evasi e pagati, senza l’esercizio del diritto di recesso. Questo buono sarà automaticamente caricato nella tua area personale a partire dal 26 settembre, dandoti il tempo di pianificare i tuoi futuri acquisti.

E quando si tratta di utilizzare il tuo Buono Sconto, le opzioni sono varie. Puoi applicarlo a ordini singoli con prodotti venduti e spediti da ePrice, purché l’importo dell’ordine sia pari o superiore a 250 euro. Ogni ordine può usufruire di un solo Buono Sconto, ma il risparmio è comunque garantito.

Non perdere l’opportunità di risparmiare mentre fai acquisti di qualità. La Summer Week di ePrice ti offre un cashback fino al 20% su prodotti che soddisfano le tue esigenze e il tuo stile. Scegli con saggezza e preparati a ricevere il massimo ritorno dal tuo shopping estivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.