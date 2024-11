Su Eneba torna il CASHBACK: fino al 17% per il Black Friday

Non solo sconti, ma anche cashback nelle promozioni Black Friday di Eneba. La piattaforma, dove è possibile acquistare migliaia di videogiochi, DLC e card digitali, ha lanciato le proprie offerte, valide fino al 1 dicembre, che ti permetteranno non solo di risparmiare ma anche di riavere indietro una parte di quanto speso.

Sconti e cashback su Eneba

Grazie alla promo Black Friday di Eneba, potrai acquistare decine e decine di videogiochi scontati. Qualche titolo? Ecco una selezione delle migliori offerte:

Dying Light 2 Stay Human – Reloaded Edition (Steam) a 17,75 euro (-70%)

– Reloaded Edition (Steam) a 17,75 euro (-70%) Silent Hill 2 (Steam) a 39,70 euro (-43%)

(Steam) a 39,70 euro (-43%) Marvel’s Spider-Man Remastered (Steam) a 23,14 euro (-61%)

Remastered (Steam) a 23,14 euro (-61%) Super Mario Party (Nintendo Switch) a 44,94 euro (-25%)

(Nintendo Switch) a 44,94 euro (-25%) God of War Ragnar Ragnarök (PS5) a 49,77 euro (-29%)

È, inoltre, tornata l’attesissima promo cashback: acquistando uno dei titoli in promozione, riceverai fino al 17% di cashback che verrà accreditato nel tuo portafoglio Eneba, pronto per essere riutilizzato per un nuovo acquisto.

Anche le gift card digitali fanno parte dell’iniziativa: non solo videogiochi (Xbox Live, Nintendo eShop, Nintendo Switch Online e Steam), ma anche per abbonamenti e negozi. Tra questi, segnaliamo Zalando, iTunes, Amazon, Tinder e Spotify.

Il Black Friday di Eneba proseguirà fino al 1 dicembre: approfitta degli sconti e del cashback fino al 17% per risparmiare sui tuoi prossimi acquisti, l’intera selezione di titoli in offerta è disponibile alla pagina ufficiale della promozione.