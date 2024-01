Stufetta elettrica a basso consumo ed economica: in offerta su Amazon

Perfetta per riscaldarsi la mattina quando ti prepari per andare al lavoro o all’università, o magari per regalarsi un tepore quando senti di averne bisogno nel corso della giornata, questa stufetta elettrica può essere il tuo affare del giorno su Amazon: grazie allo sconto puoi acquistarla infatti a soli 22,99 euro.

Stufetta elettrica in offerta: le caratteristiche

Grazie alla tecnologia di riscaldamento PTC da 600W, questa stufetta elettrica si distingue per un riscaldamento rapido a consumo energetico ridotto. Le modalità di potenza selezionabili (600W/400W) la rendono versatile per soddisfare diverse esigenze di riscaldamento, perfetta per la scrivania, un tavolino o un bagno.

Costruita con materiali ignifughi V-0, offre una sicurezza ineccepibile, anche in situazioni di fiamma o riscaldamento prolungato. La spina VDE certificata assicura la prevenzione di cortocircuiti e altri rischi, garantendo una protezione affidabile. La stufetta è dotata di meccanismi di sicurezza avanzati, tra cui la protezione contro il surriscaldamento che si attiva a temperature superiori a 105℃, rendendola assolutamente sicura.

In caso di ribaltamento accidentale, il sistema antiribaltamento si attiva, spegnendo automaticamente la stufetta per evitare rischi. Grazie alla tecnologia PTC, il riscaldatore in ceramica offre un avvio veloce in soli 2 secondi, con un livello di rumore basso di 40dB, assicurando un ambiente caldo e confortevole senza disturbare lavoro, studio o sonno. Un acquisto perfetto e a basso costo: ti bastano solo 22,99 euro su Amazon.

