Philips L'OR BARISTA: macchina da caffè con capsule in SCONTO al 47%

Se vuoi gustarti ogni giorno il caffè buono in pochi secondi, non puoi perderti questa fantastica occasione che ti sto per segnalare. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la macchina Philips L’OR BARISTA a soli 60,85 euro, invece che 114,99 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori di scrittura e non è uno scherzo. Siamo di fronte a uno sconto incredibile del 47% che taglia il prezzo quasi a metà e ti permette di risparmiare la bellezza di oltre 54 euro sul totale. Davvero una promozione coi fiocchi. Non durerà a lungo quindi sii rapido. È giusto che tu sappia che il prodotto non è venduto direttamente da Amazon, ma potrai comunque beneficiare della sua assistenza più completa tra cui il reso gratuito entro 30 giorni.

Philips L’OR BARISTA: caffè buonissimo singolo o doppio

Questa macchina da caffè in capsule ha un design molto elegante e moderno, adatto a ogni cucina, ed è anche estremamente compatta. Gode di un serbatoio dell’acqua da 1 litro che puoi facilmente riempire. Anche il raccogli capsule è capiente e semplicissimo da smontare per svuotarlo più facilmente.

Ha una pressione da ben 19 bar che garantisce un caffè espresso buonissimo con tanto di cremina. La caldaia si riscalda in modo rapido e quindi è subito pronta in pochi istanti dopo la sua accensione. Potrai usare sia le classiche capsule che quelle doppie e quindi scegliere se erogare una o due tazzine di caffè. E in confezione trovi già 9 capsule.

Stai ancora leggendo? Non c’è più tempo per farlo, la promozione scadrà sicuramente a momenti. Quindi prima che ciò accada vai su Amazon e acquista la tua macchina Philips L’OR BARISTA a soli 60,85 euro, invece che 114,99 euro. Ti verrà spedita comodamente a casa tua entro due o tre giorni al costo di circa 17 euro.