Lo YouTuber che ha trasformato un iMac in uno Studio Display

Sappiamo tutti che due mesi fa Apple ha svelato diversi prodotti molto interessanti durante l’evento Peek Performance. Fra tutti, citiamo il famigerato iPhone SE (2022), lo Studio Display, il Mac Studio e l’iPad Air con Apple Silicon M1 e modem 5G al suo interno.

Sul monitor abbiamo molto da dire, anche perché arriva con iOS 15.4, processore Apple Bionic A13, webcam con Center Stage e speaker con Spatial Audio. Curiosamente, ha molte somiglianze con l’iMac da 24″del 2014 e, a tal proposito, lo youtuber Luke Miani ha scelto di andare fino in fondo sulla questione ed è riuscito a creare un prodotto davvero unico.

Come trasformare un iMac in uno Studio Display

Ha trasformato un vecchio AiO della mela in uno schermo esterno. Il risultato è interessantissimo e ve lo riportiamo di seguito:

Queste le parole dello youtuber:

Il nuovo Studio Display di Apple è un device molto intrigante, ma a 1799€ è terribile. Ci sono pochi monitor che offrono una risoluzione come la sua (5K su un 27″), pertanto ci sono poche alternative migliori a prezzi più bassi. Se non volete spendere la cifra richiesta dalla mela, ecco la soluzione che fa per voi.

Qualcuno potrebbe dire: in passato bastava usare la modalità di visualizzazione classica per trasformare l’iMac in uno schermo esterno per un altro Mac, ma da macOS Mojave, l’azienda ha interrotto la funzionalità, con nostro sommo dispiacere. Ecco quindi che Miani ha riconvertire un vecchio iMac da 24″ in un pannello esterno e completo per una cifra ridicola: 600 dollari. Ovviamente, ha dovuto smontare completamente il computer e ha fatto alcune modifiche “di livello Pro”. In toto, il ragazzo ha speso solo 829 dollari.

Certo, è un bel progetto, ma bisogna essere degli appassionati modder per riuscirci. Se cercate un buon monitor però, vi consigliamo il MateView di Huawei che costa 665,40€ e c’è in omaggio Office 365. Approfittatene, perché è un’offerta molto intrigante disponibile ancora per poche ore su Amazon.