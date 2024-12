Strong Streaming Box: con soli 52,99€ trasformi la tua TV in una Smart TV 4K

La Strong Streaming Box Android TV + DVB-T 4K UHD è disponibile su Amazon al prezzo speciale di 52,99€, con uno sconto del 34% rispetto al prezzo originale di 79,90€. Questo dispositivo è perfetto per chi desidera trasformare qualsiasi televisore in una Smart TV di ultima generazione, garantendo qualità video 4K e un’esperienza multimediale intuitiva.

Grazie alla compatibilità con Dolby Vision e Dolby Audio, questa box offre immagini straordinarie in 4K Ultra HD con colori vividi e dettagli nitidi, insieme a un suono avvolgente e cristallino. La presenza di HDR rende ogni contenuto più realistico e coinvolgente, perfetto per guardare film, serie TV e video in streaming.

Dotata di Android TV e del Chromecast integrato, la Strong Streaming Box ti permette di riprodurre contenuti direttamente dal tuo smartphone o tablet. Inoltre, grazie all’integrazione con Google Assistant, puoi controllare il dispositivo con la tua voce per avviare programmi, cercare contenuti o gestire la tua smart home.

Questa box è un dispositivo ibrido: oltre a offrire servizi di streaming come Netflix, Disney+, Prime Video e YouTube, funziona anche come decoder DVB-T per il digitale terrestre, rendendola una soluzione completa per intrattenimento e funzionalità TV tradizionali. La connettività HDMI assicura una configurazione facile e veloce, compatibile con qualsiasi TV moderna. Approfitta subito di questa offerta per portare il meglio dell’intrattenimento nel tuo salotto di casa ad un prezzo fantastico!