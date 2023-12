Stray è in SUPER SCONTO su Amazon: tuo a soli 19,99 euro

Strepitosa occasione su Amazon per portarsi a casa uno dei giochi più belli e adorabili per PlayStation 5. Stiamo parlando ovviamente di Stray che oggi puoi acquistare al minimo storico assoluto di soli 19,99 euro. Un prezzo così basso non si era mai visto, quindi ti suggeriamo di approfittarne per sbrigarti a metterlo sotto l’albero. O a scartarlo subito.

Stray al minimo storico: vivi un’avventura felina

Nel cuore di una città degradata, tra vicoli illuminati al neon e scenari oscuri, vestirai i panni di un coraggioso gatto che deve risolvere antichi misteri per fuggire dalla sua situazione. Affronta minacce impreviste, interagisci con strani droidi e creature pericolose, il tutto mentre ti muovi con furtività e agilità attraverso ambienti dettagliati.

La prospettiva unica di vedere il mondo attraverso gli occhi di un gatto rende Stray un’esperienza coinvolgente e surreale. Avrai anche l’opportunità di giocare con la tua natura giocosa, disturbando gli abitanti di questo misterioso mondo insieme al tuo fedele compagno, il drone B-12.

Non perdere l’occasione di vivere questa avventura straordinaria. Acquista Stray su Amazon ora e immergiti nella storia avvincente di un gatto randagio determinato a trovare la via d’uscita dalla sua intricata situazione. A soli 19,99 euro, è un affare imperdibile per gli amanti dei videogiochi d’azione e avventura.

